آيت الطالب يعفي الرميلي من رئاسة مديرية الصحة بالدار البيضاء

هبة بريس _ الرباط

قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، اليوم الإثنين 18 أكتوبر، إعقاء نبيلة الرميلي، من مهام المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء السطات.

و أقدم وزير الصحة على تعيين عبد المولى بولمعزيرات مديرا جهويا خلفا للرميلي، التي تشغل حاليا عمدة الدار البيضاء بعدما تم إعفاؤها من منصب وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية.

و سيتولى عبد المولى بولمعزيرات، وهو طبيب خارج الدرجة، تولي مهام المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء سطات، بعدما كان يشتغل بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وحسب مقرر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رقم 14970 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، فإن بولمعيزات سينتقل إلى الدار البيضاء لمباشرة مهامه الجديدة، فيما تقرر تثبيت الدكتورة نورية السعيدي، بالنيابة، على رأس المديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط.

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