النشاط النقدي بالمغرب: 325.9 مليون عملية حتى متم شهر شتنبر

هبة بريس

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 325.9 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 275 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

وأوضح المركز في تقريره الأخير أن هذا النشاط الذي يشمل عمليات سحب النقود، عبر الشبابيك الأتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أظهر زيادة بنسبة 19.1 في المائة من حيث عدد العمليات وب 16.7 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وفي ما يتعلق بالبطاقات المغربية، فقد سجلت على مستوى الأداء والسحب 316.9 مليون عملية، بقيمة 264.5 مليار درهم بزيادة 19.1+ في المائة من حيث عدد العمليات و 16.8+ في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وتتوزع هذه العمليات على السحب (75.4 في المائة من حيث عدد العمليات و88.9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (24.1 في المائة في عدد المعاملات و 11 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0.4 في المائة من حيث عدد العمليات و 0.1 في المائة من حيث المبلغ).

وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 حوالي 239.1 مليون عملية بقيمة 235.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.3 في المائة من حيث عدد العمليات و 15.6 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب التقرير.

وبلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 76.5 مليون عملية، بقيمة 29.1 مليار درهم، بزيادة 33.9 في المائة في العدد و 27.7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية من حيث الحجم، على المراكز التجارية الكبرى (26.7 في المائة)، والملابس (11.3 في المائة)، والمحطات (7.7 في المائة)، والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (5.8 في المائة) والمطاعم (5.8 في المائة) والقطاع الصحي (5.7 في المائة) والقطاعات الأخرى (36.9 في المائة).

من جهة أخرى، يوضح التقرير ذاته، أن عمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية سجلت 1.3 مليون عملية بقيمة 227.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبانخفاض يصل إلى 17.5 في المائة من حيث العدد و 16.8 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وبالنسبة للبطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 9.1 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 3.8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة من حيث العدد و 18 بالمائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

أما بالنسبة لنشاط البطاقات الأجنبية فقد سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب 9 ملايين عملية ( 10.6 مليار درهم)، حيث سجلت تراجعا بنسبة 19.2 في المائة من حيث العدد، و13.7 بالمائة من حيث القيمة.

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