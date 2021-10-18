بسبب دفاعها عن وضعية الفنانين .. فاطمة خير تتعرض للإنتقادات و سعيد آيت باجا يدافع عنها

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب مداخلتها في البرلمان و تطرقها للوضعية التي أضحى يعيشها مجموعة من الفنانين، تعرضت الفنانة المغربية فاطمة خير لوابل من الإنتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر البعض أنها يجب عليها الدفاع بالدرجة الأولى على المواطن البسيط الذي يعاني في صمت من متطلبات الحياة خاصة في زمن الكورونا.

و في هذا الصدد، دخل الفنان المغربي سعيد آيت باجا على الخط، مستنكرا طريقة تفكير البعض و محاولتهم تجريد الفنان من مواطنته على حد تعبيره.

و كتب آيت باجا عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام :”فاطمة خير الفنانة العزيزة التي افتخر كممثل مغربي أن أراها بقبة البرلمان تدافع عن قضايانا المشتركة بهذا الوطن العزيز، أن يكون أول تدخل لها بالبرلمان دفاعا عن المدرسة المغربية و إيمانا بمكانة المرأة و ما يجب أن تكون عليه و ما يتطلع إليه الشاب المغربي اليوم”.

و واصل تدوينته قائلا :”هذه مواضيع ناقشتها بكل مسؤولية كونها نائبة برلمانية تدافع عن المواطن المغربي بغض النظر عن مهنته أو انتمائه”.

و اختتم قائلا:”شكرا فاطمة أنك و في نهاية تدخلك لم تنسى الفنان المغربي و الذي يريد البعض أن يجرده من مواطنته و كأنه ليس مغربيا يحمل هموم هذا الوطن و يدافع عنه بكل جوارحه، شكرا أيتها العزيزة لأنك هناك من أجلنا”.

و يشار أن الفنانة المغربية أثناء مداخلتها الأولى في البرلمان أكدت على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في إبراز المشاكل التي يعاني منها المجتمع، قائلة :”لا يختلف إثنان على أن الفن هو مرآة المجتمع تعكس كل من ثقافته و حضارته و تاريخه “.

و أضافت :”و يلعب الفن دورا مهما في توعية و رقي المتلقي، ولابد هنا بالإشادة بالمستوى المشرف بالإبداع و المبدع المغربي على جميع الأصعدة و في جميع المجالات، لكن و بالخط الأحمر العريض المفارقة الغريبة هي وضعية الفنان الذي يعيش الهشاشة و الضعف”.

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