شح الدماء بمستشفى سطات يخرج صيادلة الاقليم للتبرع

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يعرف مستشفى الحسن الثاني بسطات شحا خطيرا على مستوى التبرع بالدم، وكأن هذا المرفق يعيش على وقع السكتة القلبية نتيجة النقص الحاصل على مستوى هذه المادة الحيوية ببنك الدم، الأمر الذي بات يشكل كابوسا يهدد حياة المرضى والمصابين من ضحايا حوادث السير.

وفي هذا السياق تعتزم الغرفة النقابية لصيادلة إقليم سطات بشراكة مع نادي 6Days ، تنظيم حملة للتبرع بالدم تحت شعار “قطرة من دمك تنقد حياة غيرك” وذلك يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بقلب مستشفى الحسن الثاني.

المبادرة الانسانية حسب منظميها، تأتي في سياق التفاعل الايجابي مع مطالب المجتمع المدني والاعلامي والحقوقي بضرورة التحرك والمساهمة الفعلية في التبرع بالدم انقاذا لحياة هؤلاء المرضى الأبرياء لإبقائهم على قيد الحياة.

وهي رسالة أيضا لكافة الجهات المعنية بضرورة تقنين وضبط عمليات التبرع بالدم وتفعيلها، لضمان استفادة كل المحتاجين إلى فصيلة ما من الدم، وفي الموعد المطلوب، لاسيما وأن الإجراءات التي تفرضها الجهات المختصة على أسر المحتاجين من حيث تكليفهم بتحليل فصيلة دم المريض، وجلبها من مستشفيات الدار البيضاء بدائية، من شأنها أن ان تعرض الدم للتلف.

مصادر هبة بريس، أكدت أن عددا كبيرا من المرضى يحتاجون إلى جلسات كل ثلاثة أسابيع يحصل خلالها على أربع وحدات دم، لكنهم الآن يحصلون على وحدة واحدة، وأحياناً لا يحصلون على أي شيء، وعزا المصدر الطبي ذاته السبب في هذا النقص الحاد الى عزوف المتبرعين، وارتفاع الحالات المرضية وضحايا حوادث السير بالطرقات، ناهيك عن استهلاك كميات كبيرة من الدم، مضيفا أن بنك الدم بالمستشفى في حاجة ماسة ودائمة للتبرع بالدم، لأن حالات الإصابة بالنزف في حوادث الطرق لا تتوقف، ومعدلاتها تتزايد.

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