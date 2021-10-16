تفكيك عصابة” لفراقشية” بإقليم الخميسات

هبة بريس -الخميسات

أسقطت عناصر الدرك الملكي بولماس تحت اشراف وبتعليمات من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري بعد كمين محكم من تفكيك عصابة للفراقشية

وحسب مصدر خاص لـ ” هبة بريس “، فقد مكنت الأبحاث المنجزة التي أشرف عليها نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الكولونيل ” الجوهري ” اثر شكايات لمتضررين، من توقيف ثلاثة أشخاص اثنان من ولماس وثالثهم ينحدر من أجلموس إقليم خنيفرة ، وهم على متن سيارة من نوع بيكوب بعد تنفيذهم لعملية سرقة 50 رأس من المعز بأحدى الدواوير بالمنطقة المذكورة مستغلين ظروف الليل و الحجر الصحي.

هذا وقد تم اخضاع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع اليهم في محضر قانوني في انتظار انتهاء الأبحاث الي تجري تحث اشراف النيابة العامة المختصة ، فيما تم التعرف على هوية الشخص الذي قام بشراء المسروق لتنتقل عناصر الدرك الملكي الى إقليم خنيفرة و بتنسيق مع نظيرتها هناك تم توقيف مشتري رؤوس المعز المسروقة ليتم إيقافه وتقديمه رفقة الموقوفين للاستماع اليه ريثما يتم انتهاء الأبحاث و تقديمهم للعدالة.

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