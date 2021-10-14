إيطاليا تعلن إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل صقلية

2021-10-14 / 8:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت مصادر أمنية إيطالية اليوم الخميس إنقاذ 84 مهاجرا مساء أمس قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب البلاد.

وأوضحت المصادر الأمنية أن قوات الشرطة المالية وعناصر الدرك ورجال وحدة الإسعاف وأفراد منظمة الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجرا، قبالة سواحل المقاطعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ غالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم تقريبا من الشرق الأوسط، وقد كانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين تم نقلهم لاحقا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزا ثقافيا”، مبينة أن “هيئة حماية الموانئ في كاتانيا كانت قد بدأت بالبحث عن السفينة الشراعية بزوارق دورياتها بعد تلقي بلاغ هاتفي”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بعد الرسو في المنطقة المعنية، تمت إقامة عدة دوريات جوية من خلال مروحيات خفر السواحل، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في عرض البحر، والتي أعطت نتائج سلبية”

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