العيون – الساقية الحمراء.. إحباط محاولتين للهجرة السرية

هبة بريس _ الرباط

تمكنت السلطات والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، من إحباط محاولتين للهجرة السرية نحو جزر الكناري.

ومكنت العملية، التي تم القيام بها شمال جماعة فم الواد (إقليم العيون)، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 50 مواطنا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وبجماعة اجريفية، على 110 كلم جنوب مدينة بوجدور، تمكنت المصالح الأمنية من اعتراض قارب تقليدي وعلى متنه 55 مرشحا للهجرة السرية، جميعهم مغاربة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم اقتياد هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بوجدور سالمين وفي صحة جيدة.

يذكر أن السلطات والمصالح الأمنية كثفت، خلال الأيام الأخيرة، من عمليات مراقبة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون – الساقية الحمراء، حيث تمكنت من إيقاف مجموعة من المرشحين، وإنقاذ قواربهم في عرض مياه البحر.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إحباط أربع محاولات للهجرة السرية بإقليم طرفاية، وتوقيف 43 شخصا.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

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