أكادير تشرع في سقي مساحتها الخضراء بالمياه المعالجة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تطبيقا للتوجيهات الملكية المتعلقة بحماية المجال البيئي وفق توصيات مؤتمر مراكش المناخ وكذلك في إطار تفعيل بنود البرنامج الوطني للبيئة، ستشرع مدينة أكادير اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، العمل بشبكة المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بالجماعة الترابية لأكادير.

وكان جلالة الملك محمد السادس، في آخر زيارته لسوس، قد أعطى انطلاقة بناء عدد من محطات معالجة المياه العادمة، في كل من الجماعة الترابية أورير ” محطة تمراغت” وكذلك عمالة إنزكان أيت ملول ” محطة لمزار” مشروعين سيمكنان من إعادة استعمال المياه المعالجة، في إطار الحفاظ على البيئة، وكذلك التقليل من الضغط على الفرشة المائية ( الجوفية والباطنية).

كما أن المشروعين، سيمكنان الاستفادة من المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء المدرجة في برامج تأهيل المساحات الخضراء في مخطط التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، أو مشاريع التأهيل الحضري لعمالة انزكان أيت ملول.

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