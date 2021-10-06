مارك زكربيرغ: “فيسبوك” لا يغلّب الربح المالي على السلامة

2021-10-06 / 10:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

نفى مارك زكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، أن يكون عملاق التواصل الاجتماعي يروّج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال ويحتاج تالياً لجهة تنظّم عمله، مؤكّداً أنّ الاتهامات الموجهة إليه الشركة بتغليب الربح المالي على السلامة هي “بكل بساطة غير صحيحة”.

وقال زكبيرغ في مذكرة طويلة إلى موظفيه نشرها على صفحته في فيسبوك إنّه “في صميم هذه الاتهامات تكمن فكرة أنّنا نغلّب الأرباح المالية على السلامة والراحة. بكل بساطة، هذا غير صحيح”.

وأضاف أنّ “الحجّة القائلة بأنّنا نروّج عمداً لمحتوى يجعل الناس غاصبين بهدف تحقيق ربح مادّي هي أمر غير منطقي بتاتاً. نحن نجني المال من الإعلانات والمعلنون يبلغوننا باستمرار بأنّهم لا يريدون أن تعرض إعلاناتهم بجانب أي محتوى ضارّ أو مثير للغضب”.

وتابع “لا أعرف أيّ شركة تكنولوجية تعمل على بناء منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين. كلّ الحوافز الأخلاقية والتجارية والمنتجات تشير إلى الاتجاه المعاكس”.

وأتى موقف زكربرغ في ختام جلسة عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي واستجوبت خلالها موظفة سابقة في فيسبوك سرّبت وثائق داخلية للشركة واتّهمت عملاق التواصل الاجتماعي بأنّه يغذّي الانقسامات ويؤذي الأطفال ويحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: انخفاض معدل الإصابة بكورونا ب9% خلال أسبوع

الصحة العالمية: انخفاض معدل الإصابة بكورونا ب9% خلال أسبوع

2021-10-06 / 1:44 مساءً
Photo of ألمانيا.. مداهمة “شبكة إسلامية” لغسل الأموال

ألمانيا.. مداهمة “شبكة إسلامية” لغسل الأموال

2021-10-06 / 12:32 مساءً
Photo of مصرع عسكريين بسبب سقوط طائرة مروحية في تونس

مصرع عسكريين بسبب سقوط طائرة مروحية في تونس

2021-10-05 / 11:49 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتماد على فيسبوك فقط من الآن فصاعدا

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتماد على فيسبوك فقط من…

2021-10-05 / 3:53 مساءً
Photo of فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

2021-10-05 / 1:03 مساءً
Photo of الإمارات تسمح بدخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

الإمارات تسمح بدخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

2021-10-05 / 12:16 مساءً
Photo of أسترازينيكا تطلب موافقة طارئة لعقار يقي من أعراض كورونا

أسترازينيكا تطلب موافقة طارئة لعقار يقي من أعراض كورونا

2021-10-05 / 11:39 صباحًا
Photo of واقعة صادمة تهز مصر.. اختطف شقيقته وقيدها وصورها عارية رفقة صديقه

واقعة صادمة تهز مصر.. اختطف شقيقته وقيدها وصورها عارية…

2021-10-05 / 11:00 صباحًا
Photo of إسبانيا .. العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا

إسبانيا .. العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من…

2021-10-05 / 10:10 صباحًا
Photo of “خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله

“خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله

2021-10-05 / 9:36 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق