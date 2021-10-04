نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ
نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ

نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ

2021-10-04 / 10:50 مساءً
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مع توقف موقع فيسبوك وإنستغرام عن العمل بشكل كامل، لجأ النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لموقع تويتر، للسخرية من رئيس الشركة مارك زوكربيرغ والعطل الكبير الذي أصاب موقعه فيسبوك.

وعلق نيمار على عطل فيسبوك ساخرا: “هل عطلة نهاية الأسبوع سيئة بالنسبة لي ولزوكربرغ فقط أم أنتم كذلك؟”.

وربط نيمار عطل فيسبوك الكبير برئيس الشركة مارك زوكربيرغ، الذي عانى من أيام عصيبة بسبب تسريبات مديرة سابقة كشفت عن اهتمام فيسبوك “بالأرباح أولا”، ثم عطل مواقع الشركة يوم الاثنين، والذي طال فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

أما بالنسبة لنيمار، فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع سيئة له أيضا، بعد أدائه المتواضع، والهزيمة الأولى لفريقه باريس سان جرمان أمام رين بالدوري الفرنسي.

ولاقت تغريدة نيمار على تويتر تفاعلا كبيرا، وحصدت أكثر من 160 ألف إعجاب، خاصة وأنها جاءت في وقت لجأ فيها الملايين لموقع تويتر مع توقف التطبيقات الأخرى.

وكانت شركة فيسبوك قد أقرت بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل.

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