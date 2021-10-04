قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم فايسبوك للبيع

هبة بريس ـ متابعة

في واحدة من أكبر عمليات التسريب الخاصة بمعطيات مواقع التواصل الاجتماعي، نشر منتدى خاص بقراصنة الانترنيت العالميين عرضا يتضمن بيع معطيات خاصة تهم حوالي مليار ونصف من مستخدمي موقع فايسبوك.

و عرض منتدى عالمي خاص بالقرصنة بيانات لأكثر من 1.5 مليار مستخدم لموقع فايسبوك للبيع.

و في هذا الصدد، أكد موقع برفايسي أفير، أن هذه المعطيات تشمل الإسم الكامل، الجنس، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الموقع الجغرافي، رقم المستخدم، والرقم التعريفي للمستخدم.

و أوضح الموقع أن الإعلان المنشور على المنتدى يتيح الفرصة للمشترين المحتملين اقتناء جميع البيانات دفعة واحدة أو بكميات محددة.

و لم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ رسمي إن كان عطل الفايسبوك وقع بسبب قرصنته أم مشكل تقني آخر، بينما أوضحت مسؤولة بالبنتاغون الأمريكي أن الأمر قد يتعلق بتهديد أمني دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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