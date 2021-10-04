إحالة 6 مليارات درهم من العملات الأجنبية على بنك المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل المغرب تحصيل رصيد العملات الأجنبية خاصة خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت تدفق عدد كبير من مغاربة المهجر و كذا السياح بعد تخفيف نسبي للتدابير الاحترازية الخاصة بحالة الطواريء الصحية.

و في هذا الصدد ، سجل بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الأجنية استقرت عند 318 مليار درهم، بارتفاع من أسبوع إلى آخر بـ1.9 في المائة.

هذا الارتفاع عزاه بنك المغرب أساسا إلى عملية إحالة ما يعادل 6 مليارات درهم من العملات الأجنبية من البنوك على البنك المركزي، في إطار عملية مناقصة.

و ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية السنوية بنسبة 7.6 في المائة وفق بنك المغرب الذي ضخ ما مجموعه 88.9 مليارات درهم.

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