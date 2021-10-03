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تطوان.. الأمن يوقف شخصين متورطين في سرقة السيارات

2021-10-03 / 9:50 مساءً
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هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان صباح اليوم الأحد ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و 28 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة إطارات السيارات.

الشرطة القضائية بمدينة تطوان كانت قد باشرت أبحاثا ميدانية و تقنية على خلفية تسجيل سرقة استهدفت سيارة كانت مستوقفة بأحد شوارع المدينة، و التي أمكنت من تشخيص و توقيف اثنين من المشتبه فيهما المتورطين في الاستيلاء على إطارات و عجلات أنواع معينة من السيارات، وذلك عن طريق تفكيكها و تعطيل نظام الحماية الإلكترونية للسيارات ، ليتم بعدها تصريف ما تحصل من عملية السرقة لإحد الأشخاص الدي تم تشخيصه حيث أن البحث جاري عليه بشكل مكثف من طرف المصالح الأمنية من أجل إيقافه و تقديمه للعدالة

عمليات التفتيش المنجزة في هاته القضية بأحد المستودعات الخاصة التي تعود ملكيتها لإحد المشتبه فيهما، مكنت من حجز ست عجلات بالإظافة لإطاراتها الحديدية والتي شكلت موضوع الشكاية ، بالإظافة لسيارة نفعية تم استعمالها من طرف الجناة في ارتكاب هذه السرقة.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي بعد تحديد هوياتهم

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