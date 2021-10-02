صفرو.. تزييف علامات تجارية يطيح بمسير ورشة بالبهاليل

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت 2 أكتوبر الجاري، من توقيف مسير ورشة غير مرخصة، يشتبه في تورطه في تزييف علامات تجارية والنصب والاحتيال وتشغيل فتيات قاصرات في ظروف من شأنها تعريضهن للخطر.

وقد تم توقيف المشتبه به على مستوى جماعة البهاليل بضواحي مدينة صفرو، وهو في حالة تلبس بتسيير ورشة تشغل فتيات قاصرات في ظروف تهدد سلامتهن الصحية، وتنشط في تزييف وتزوير علامات تجارية لمواد التنظيف ومحاليل كيميائية وكحول الحريق.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ما مجموعه 7370 قنينة من أحجام مختلفة، تضم مواد ومساحيق ومحاليل تحمل علامات تجارية مزيفة، كانت موجهة للترويج.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف

النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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