الصورة تعبيرية

بعد تصريحات ماكرون.. الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور

2021-10-02 / 4:38 مساءً
7
هبة بريس

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن إستدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور.

وأرجحت وسائل اعلام، أن قرار الاستدعاء مرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه بمجموعة من الشباب الجزائريين.

وقال ماكرون خلال هذا اللقاء : “ارى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وأضاف :”هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، بحسبه، ويضيف أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي”.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تعطل موقع البرلمان في تونس.. وتوقف تطبيقات تراسل النواب

تعطل موقع البرلمان في تونس.. وتوقف تطبيقات تراسل النواب

2021-10-02 / 5:31 مساءً
Photo of ماكرون: تبون عالق داخل نظام عسكري سياسي صعب للغاية

ماكرون: تبون عالق داخل نظام عسكري سياسي صعب للغاية

2021-10-02 / 3:30 مساءً
Photo of في أول ظهور له.. ساركوزي: “الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا الذي جرى”

في أول ظهور له.. ساركوزي: “الجماهير ليست ساذجة وتفهم…

2021-10-02 / 12:54 مساءً
Photo of ترامب يناشد محكمة فدرالية بإلزام “تويتر” بفتح حسابه

ترامب يناشد محكمة فدرالية بإلزام “تويتر” بفتح حسابه

2021-10-02 / 11:17 صباحًا
Photo of القطريون يبدؤون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

القطريون يبدؤون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

2021-10-02 / 10:13 صباحًا
Photo of بلجيكا.. جمعيات مسلمة تلجأ إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال

بلجيكا.. جمعيات مسلمة تلجأ إلى القضاء بعد حظر الذبح…

2021-10-02 / 9:40 صباحًا
Photo of رئيس وزراء جورجيا يعلن إلقاء القبض على رئيس جورجيا الأسبق

رئيس وزراء جورجيا يعلن إلقاء القبض على رئيس جورجيا…

2021-10-01 / 7:17 مساءً
Photo of اعتقال الرئيس الجورجي السابق في العاصمة الأوكرانية كييف

اعتقال الرئيس الجورجي السابق في العاصمة الأوكرانية كييف

2021-10-01 / 5:31 مساءً
Photo of أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في ظرف 72 ساعة

أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في…

2021-10-01 / 2:53 مساءً
Photo of وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

2021-10-01 / 1:46 مساءً

‫7 تعليقات

  5. كان هناك استعمار تركي وقد انسحب من الجزاءر وتركهم كالايتام وانقض عليهم الاستعمار الفرنسي. التاريخ الجزاءري يختزله النظام في مقاومة الاستعمار الفرنسي في بداية الستينات لاغير ولايذكرون شيء آخر غير هذا التاريخ. عكس اذا ذكرت المغرب فهناك الالاف من السلاطين والملوك ويمتد تاريخنا إلى ١٣ عشر قرنا.

  6. رسالة ماكرو واضحة لنظام العسكري.ربما اراد الفرنسيون التخلص من تلك النظام الدكتاتوري نظرا لما وصلت اليه الجزائر.من افلاس رغم انها دولة نفط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق