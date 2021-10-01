المغاربة على موعد مع الجرعة الثالثة ضد فيروس “كورونا

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، التي تعرف منذ بدايتها، دينامية إيجابية، وتجاوبا واسعا من طرف المواطنين، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية.

وكشف بلاغ للوزارة ، أنه سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.

وجاء في بلاغ الوزارة “ونظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية”.

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