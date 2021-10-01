الصورة تعبيرية

وجدة.. توقيف 5 أشخاص وحجز الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة

2021-10-01 / 11:44 صباحًا
0
هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن وجدة، من ضبط أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتخزين وترويج ما يزيد عن عشرة أطنان من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الجديدة في مستودع بحي “القدس” بمدينة وجدة، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف اثنين من المشتبه فيهم وهما في حالة تلبس ببيع كمية من المواد الاستهلاكية الفاسدة للمشتبه فيهما الآخرين، واللذان يشتبه في كونهما ينشطان في إعادة بيع وترويج هذه السلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل المستودع المذكور عن حجز أطنان من الزيوت والأجبان واللحوم والمنتجات السمكية المنتهية الصلاحية، والتي كانت مخزنة في ظروف تفتقد لشروط الصحة والسلامة والنظافة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الأمن بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع الاشارة إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في أعقاب قضية مماثلة تم تنفيذها بحي “النجد” بمدينة وجدة يوم الأربعاء، والتي أسفرت بدورها عن توقيف شخص متلبس بتخزين وترويج ما يناهز 16 طنا ونصف من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الONCF يواكب الدخول الجامعي الجديد بإطلاقه برنامجًا خاصاً

الONCF يواكب الدخول الجامعي الجديد بإطلاقه برنامجًا خاصاً

2021-10-01 / 12:29 مساءً
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-01 / 9:20 صباحًا
Photo of هلال: الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة في مجال الفلاحة بالمغرب

هلال: الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة في مجال…

2021-10-01 / 12:02 صباحًا
Photo of قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي من كونه قضائي

قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي…

2021-09-30 / 10:53 مساءً
Photo of الرباط.. انطلاق اللقاء التشاوري الليبي خصوص قانون الانتخابات

الرباط.. انطلاق اللقاء التشاوري الليبي خصوص قانون الانتخابات

2021-09-30 / 10:23 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية لتهريب 467 اختبارا للكشف السريع عن كورونا

ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية لتهريب 467 اختبارا للكشف…

2021-09-30 / 9:24 مساءً
Photo of الحافظي يفصل في خصوصيات المحطات الشمسية الفوطوفولطية لأرفود وزاكورة وميسور

الحافظي يفصل في خصوصيات المحطات الشمسية الفوطوفولطية لأرفود وزاكورة…

2021-09-30 / 8:57 مساءً
Photo of لعدم بلوغها السن القانوني.. إلغاء مقعد مرشحة بجماعة السعيدات إقليم شيشاوة

لعدم بلوغها السن القانوني.. إلغاء مقعد مرشحة بجماعة السعيدات…

2021-09-30 / 8:11 مساءً
Photo of انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة فاس…لائحة النواب

انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة فاس…لائحة النواب

2021-09-30 / 7:48 مساءً
Photo of بلوكاج” يؤجل انتخاب رؤساء مجالس ثلاث مقاطعات بطنجة

بلوكاج” يؤجل انتخاب رؤساء مجالس ثلاث مقاطعات بطنجة

2021-09-30 / 7:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق