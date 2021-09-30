الرباط.. انطلاق اللقاء التشاوري الليبي خصوص قانون الانتخابات

2021-09-30 / 10:23 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص قانون الانتخابات.

ويناقش الطرفان خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها.

ونوه الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.

ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي من كونه قضائي

قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي…

2021-09-30 / 10:53 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية لتهريب 467 اختبارا للكشف السريع عن كورونا

ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية لتهريب 467 اختبارا للكشف…

2021-09-30 / 9:24 مساءً
Photo of الحافظي يفصل في خصوصيات المحطات الشمسية الفوطوفولطية لأرفود وزاكورة وميسور

الحافظي يفصل في خصوصيات المحطات الشمسية الفوطوفولطية لأرفود وزاكورة…

2021-09-30 / 8:57 مساءً
Photo of لعدم بلوغها السن القانوني.. إلغاء مقعد مرشحة بجماعة السعيدات إقليم شيشاوة

لعدم بلوغها السن القانوني.. إلغاء مقعد مرشحة بجماعة السعيدات…

2021-09-30 / 8:11 مساءً
Photo of انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة فاس…لائحة النواب

انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة فاس…لائحة النواب

2021-09-30 / 7:48 مساءً
Photo of بلوكاج” يؤجل انتخاب رؤساء مجالس ثلاث مقاطعات بطنجة

بلوكاج” يؤجل انتخاب رؤساء مجالس ثلاث مقاطعات بطنجة

2021-09-30 / 7:31 مساءً
Photo of رسميا.. الحكومة تعلن تخفيف “قيود كورونا” بالمغرب ابتداء من الجمعة

رسميا.. الحكومة تعلن تخفيف “قيود كورونا” بالمغرب ابتداء من…

2021-09-30 / 7:13 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة منجب والنشطاء الستة إلى دجنبر المقبل

تأجيل محاكمة منجب والنشطاء الستة إلى دجنبر المقبل

2021-09-30 / 6:17 مساءً
Photo of فاس.. توقيف شخصين ألحقا خسائر مادية بمقهى شعبي

فاس.. توقيف شخصين ألحقا خسائر مادية بمقهى شعبي

2021-09-30 / 5:58 مساءً
Photo of فاس…طبيبة رئيسية بمستوصف صهريج كناوة تتعرض لاعتداء خطير

فاس…طبيبة رئيسية بمستوصف صهريج كناوة تتعرض لاعتداء خطير

2021-09-30 / 5:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق