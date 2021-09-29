عبد الاله بعزيز رئيسا للمجلس الإقليمي بتازة

ع محياوي _ هبة بريس

تم إنتخاب عبد الالاه بعزيز اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، عن حزب التجمع الوطني للاحرار رئيسا للمجلس الاقليمي لتازة بالأغلبية المطلقة ب15 صوتا مقابل 06 ّأصوات لمنافسه خالد حجاج عن حزب الأصالة والمعاصرة .

وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل المكتب المسير للمجلس الإقليمي و الذي جاء على الشكل التالي.

الرئيس : عبد الالاه بعزيز عن حزب التجمع الوطني للاحرار

النائب الاول : منير الشنتير حزب الاستقلال

النائب التاني : فؤاد لغريب حزب الاستقلال

النائب الثالث : عبد الخالق القروطي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

كاتبة المجلس: يسرى رمضان حزب التقدم و الاشتراكية

نائبة الكاتب : نصيرة طريبق حزب التجمع الوطني للاحرار.

ليبقى السؤال المطروح ..؟ هل سينجح عبد الالاه بعزيز في إنقاذ مدينة تازة من الهشاشة خصوصا وأن كل الميزانيات ترصد للمجلس الإقليمي والمجلس البلدي .

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