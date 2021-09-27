أمن مراكش يوقف سارق حقيبة سيدة بالعنف

2021-09-27 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأحد 26 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف.

وكانت ولاية أمن مراكش قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعريض الضحية لسرقة حقيبتها الشخصية باستعمال العنف من قبل المشتبه فيه وشخص آخر بالشارع العام بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات أن الضحية المذكورة لم تقدم أية شكاية في الموضوع، وذلك قبل أن تسفر التحريات التقنية والميدانية المنجزة على ضوء الشريط المذكور عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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