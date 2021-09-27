رئيس “فايزر”: الحياة الطبيعية ستعود خلال عام

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن الحياة الطبيعية ستعود مجددا خلال عام لكن من المرجح أن يكون من الضروري تلقي جرعة سنوية من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذر بورلا، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام محلية، من أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستتضمن بعض المحاذير، موضحا أن “ذلك لا يعني توقف ظهور تحورات من الفيروس، أو التوقف عن الحصول على التطعيمات، بل من الممكن اللجوء إلى تلقي جرعة سنوية من اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها، لكن هذا ليس من المؤكد بعد”.

وفي سياق آخر، قال بورلا إنها مسألة أيام وليس أسابيع قبل أن تقدم “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيو إن تيك” بيانات للجهات الفيدرالية الأمريكية للحصول على تصديقهم لتلقيح الأطفال بين 5 إلى 11 عاما، وأنه حال تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب الشركة، “سنكون مستعدين مع مصنعينا لتوفير تلك التركيبة الجديدة من اللقاح”.

وأكد رئيس “فايزر” أن الشركة قادرة على تغطية إنتاج الجرعات الأساسية من اللقاح وكذلك الجرعات المعززة في نفس الوقت وتوزيعهم بشكل متزامن، لافتا إلى أن الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية شتنبر ستكون قد أنتجت ملياري جرعة من لقاح “فايزر”، على أن تنتج مليار جرعة أخرى بحلول نهاية 2021 ليصبح الإجمالي ثلاثة مليارات جرعة خلال عام واحد.

وأشار بورلا إلى أنه من بين الملياري جرعة التي تم إنتاجها منذ بداية العام، ذهبت 500 مليون جرعة إلى الدول متوسطة أو ضعيفة الدخل، على أن يتم تقديم 500 مليون جرعة إضافية حتى نهاية العام، ما يعني مليار جرعة للدول النامية خلال 2021

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