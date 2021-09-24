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يهم ساكنة البيضاء.. أشغال “الطرامواي” تقطع الماء الشروب بهذه الأحياء

2021-09-24 / 10:01 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت شركة “ليدك” المفوض لها تدبير توزيع الماء الشروب والكهرباء بالدار البيضاء، عن انقطاع مرتقب للماء بعدة أحياء في العاصمة الاقتصادية، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية الـ30 من شهر شتنبر الجاري.

وحسب بلاغ للشركة، فيتعلق الأمر بأحياء مقاطعة سباتة (السالمية 2، جنان الجولان، حديقة الجولان، حي الأندلس، حي الوحدة، حي الهدى)، وأحياء مقاطعة مولاي رشيد (المناطق التي يحدها شارع الجولان، تجزئة الفاضل، الطريق السيار 5، شارع العقيد العلام، حي الفلاح، تجزئات عائشة، الرحمة، المسيرة 1، المسيرة 3، مولاي رشيد المجموعة 3، المنزه، المستقبل، زكرياء، الحي الجديد، الفضل، جوهرة…”

كما سيهم هذا الانقطاع المرتقب كذلك أحياء مقاطعة سيدي عثمان (شارع 10 مارس، مكرر السالمية 2، شوارع الجولان، محمد بوزيان، ادريس الحارثي، لالة مريم، تجزئة فادي، حي النور، سوق الجملة..”

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