تحسن الوضعية الوبائية يدفع المغاربة إلى تجديد مطالبهم بتخفيف الإجراءات

هبة بريس - الرباط

تزامنا وتحسن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب، جدد مواطنون مطالبهم بتخفيف الاجراءات المشددة والسماح باستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، دعا أرباب الحمامات والقاعات الرياضية، وكذا الأعراس والحفلات، الجهات المعنية الى إعادة النظر في الإجراءات المفروضة، وتخفيفها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتين إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تسبب فيها قرار الإغلاق.

كما طالب عدد من المواطنين، الحكومة، برفع حظر التجول الليلي والتنقل بين المدن، مشددين على أن فئة كبيرة من المغاربة استفادت من التلقيح كما أن عدد الاصابات والوفيات اليومية عرفت تراجعا ملحوظا خلال الايام الأخيرة.

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