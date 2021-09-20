بعد تراجع الإصابات.. مواطنون يطالبون بتخفيف إجراءات كورونا

هبة بريس - الرباط

تزامنا وتراجع الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، طالب مواطنون من الحكومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية المشددة.

ودعا مواطنون الحكومة، إلى تمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم وحظر التجول الليلي، والسماح للحمامات والقاعات الرياضية وقطاع الأعراس والحفلات باستئناف أنشطتها.

وأكد مواطنون، على أن قرارات الحكومة المشددة، أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعدد منهم، مطالبين بتخفيف هذه الإجراءات والعمل على حلول ومشاريع جديدة للنهوض بالقطاعات المتضررة وتعويضها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0