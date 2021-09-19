تارودانت : نجى من موجتين ل ” تسونامي” الاتحادي لباعلي رئيسا لبلدية أيت ايعزة

2021-09-19 / 12:35 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

للمرة الثالثة على التوالي ، انتخب الاتحادي ابراهيم لباعلي، يوم أمس السبت 18 شتنبر الجاري، رئيسا لجماعة ايت ايعزة باقليم تارودانت.

وكانت نتائج 8 شتنبر الجاري ، قد اسفرت على حصول الاتحاد الاشتراكي على 15 مقعدا من أصل 20 مقعدا، وبهذا يكون الاتحادي لباعلي قد استطاع الحفاظ على الاغلبية للولاية الثالثة بجماعة ايت إيعزة.

ويعد إبراهيم لباعلي من الاتحاديين القلائل بالمغرب الذي حافظ على منصبه كرئيس لولاية ثالثة، بعد أن نجى من موجتين ل ” التسونامي” الاولى كانت في انتخابات الجماعية ل 2016 بعد سيطرة حزب ال ” بيجيدي” على مختلف الجماعات الترابية بل أسقط مدن كانت الى عهد قريب من قلاع الاتحاد الاشتراكي، كما أن الاخير نجى كذلك من سيطرة حزب التجمع الوطني للاحرار في انتخابات 2021 والذي ازال العدالة والتنمية من مختلف المجالس.

ويكمن سر نجاح الاتحادي لباعلي في السياسة التشاركية التي نهجها مع ساكنة منطقة أيت ايعزة، الى جانب التواصل الدائم ، والاشتغال في تأهيل المدينة بكافة حاجيات الساكنة .

وتشكل المكتب المسير للجماعة الترابية أيت ايعزة من :

النائب الأول: محمد العلالي عن الاتحاد الاشتراكي.
النائب الثاني: محمد الغنيمي عن الاتحاد الاشتراكي.
النائب الثالث: عبد المالك ايت واكريم عن الاتحاد الاشتراكي.

النائب الرابع: موسى اكزاهو عن الاتحاد الاشتراكي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة

2021-09-19 / 3:22 مساءً
Photo of ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل حكومة أخنوش

ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل…

2021-09-19 / 2:24 مساءً
Photo of غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

2021-09-19 / 2:05 مساءً
Photo of انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر بإقليم صفرو

انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر…

2021-09-19 / 1:31 مساءً
Photo of منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج

منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج

2021-09-19 / 12:19 مساءً
Photo of حماية المستهلك تستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار مواد البناء

حماية المستهلك تستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار مواد البناء

2021-09-19 / 11:59 صباحًا
Photo of الريسوني يستقبل وفدا عن “إمارة أفغانستان”

الريسوني يستقبل وفدا عن “إمارة أفغانستان”

2021-09-19 / 11:39 صباحًا
Photo of اعتقال 4 أشخاص مسلحين بمحيط مبنى الكونغرس بواشنطن

اعتقال 4 أشخاص مسلحين بمحيط مبنى الكونغرس بواشنطن

2021-09-19 / 10:56 صباحًا
Photo of سفيرة ؛ مشاركة المرأة في الفضاءات العامة “شرط لا غنى عنه” للنهوض بالمجتمع

سفيرة ؛ مشاركة المرأة في الفضاءات العامة “شرط لا…

2021-09-19 / 10:30 صباحًا
Photo of العثماني لأعضاء الحزب..محطة 8 شتنبر ليست نهاية التاريخ

العثماني لأعضاء الحزب..محطة 8 شتنبر ليست نهاية التاريخ

2021-09-19 / 9:39 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق