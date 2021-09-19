تارودانت : نجى من موجتين ل ” تسونامي” الاتحادي لباعلي رئيسا لبلدية أيت ايعزة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

للمرة الثالثة على التوالي ، انتخب الاتحادي ابراهيم لباعلي، يوم أمس السبت 18 شتنبر الجاري، رئيسا لجماعة ايت ايعزة باقليم تارودانت.

وكانت نتائج 8 شتنبر الجاري ، قد اسفرت على حصول الاتحاد الاشتراكي على 15 مقعدا من أصل 20 مقعدا، وبهذا يكون الاتحادي لباعلي قد استطاع الحفاظ على الاغلبية للولاية الثالثة بجماعة ايت إيعزة.

ويعد إبراهيم لباعلي من الاتحاديين القلائل بالمغرب الذي حافظ على منصبه كرئيس لولاية ثالثة، بعد أن نجى من موجتين ل ” التسونامي” الاولى كانت في انتخابات الجماعية ل 2016 بعد سيطرة حزب ال ” بيجيدي” على مختلف الجماعات الترابية بل أسقط مدن كانت الى عهد قريب من قلاع الاتحاد الاشتراكي، كما أن الاخير نجى كذلك من سيطرة حزب التجمع الوطني للاحرار في انتخابات 2021 والذي ازال العدالة والتنمية من مختلف المجالس.

ويكمن سر نجاح الاتحادي لباعلي في السياسة التشاركية التي نهجها مع ساكنة منطقة أيت ايعزة، الى جانب التواصل الدائم ، والاشتغال في تأهيل المدينة بكافة حاجيات الساكنة .

وتشكل المكتب المسير للجماعة الترابية أيت ايعزة من :

النائب الأول: محمد العلالي عن الاتحاد الاشتراكي.

النائب الثاني: محمد الغنيمي عن الاتحاد الاشتراكي.

النائب الثالث: عبد المالك ايت واكريم عن الاتحاد الاشتراكي.

النائب الرابع: موسى اكزاهو عن الاتحاد الاشتراكي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0