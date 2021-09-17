انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لجماعة القصيبة بأغلبية ساحقة

هبة بريس

انتخب، عبد الواحد الراضي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بأغلبية ساحقة لجماعة القصيبية، بإقليم سيدي سليمان، وهو المنصب، الذي ترشح له وحيدا من دون منافس.

وعلى إثر ذلك، حصل الراضي على الأغلبية المطلقة، بعد أن صوت لصالحه 28 عضوا لولاية ثانية

وجاء المكتب على الشكل الاتي :

محمد الراضي نائبا أول للرئيس، وميلود انويكة نائبا ثانيا، وعبد الواحد خلوقي ثالثا، وأحمد لكصير نائبا رابعا، ورحمة بنثلي نائبا خامسا، وابتسام بومهدي نائبا سادسا.

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