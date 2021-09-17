الاستقلال يفوز برئاسة مجلس جماعة خريبكة

2021-09-17 / 6:29 مساءً
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انتخب اليوم رئيس جديد لجماعة خريبكة بحضور أعضاء المجلس المنتخبين يوم 8 شتنبر،

وتم انتخاب امحمد الزكراني عن حزب الاستقلال، رئيسا جديدا لجماعة خريبكة بـ 22 صوتا، فيما نال منافسه عن حزب النخلة الحبيب لكنوزي 14 صوتا، فضلا عن امتناع الحزب الاشتراكي الموحد (2 صوتان) وفيدرالية اليسار (صوت واحد) عن التصويت.

وجاءت تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي لخريبگة على الشكل التالي :– الرئيس: امحمد الزكراني، النائب الأول: حميد العرشي، النائب الثاني: عبد الكريم الفاسيني، النائب الثالث: حسن مازي، النائب الرابع: ادريس كرام، النائب الخامس: عبد الرحمان حروق، النائب السادس: الحاج مؤمين، النائب السابع: عبد الجليل الجعداوي، فيما تم انتخاب، إبراهيم المديني كاتبا للمجلس، وزليخة الشابلي نائبته.

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