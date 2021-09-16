بسمة بوسيل و تامر حسني ينهيان الجدل بشأن انفصالهما

نجلاء مزيان - هبة بريس

بعد الكثير من اللغط و القيل والقال حول علاقتهما ، حرص الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل على حضور حفل افتتاح مطعم خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة الجديد في مصر.

و تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير العرب، صور حفل افتتاح المطعم، و تظهر فيها كل من بسمة بوسيل و تامر حسني، و الفنانة أصالة وابنتها شام ونجلها خالد والفنانة ميرهان حسين.

و تكهن البعض من متابعيها مؤخرا، أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل تعاني من بعض المشاكل الشخصية التي قد تؤدي إلى انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

و يشار أن القصة بدأت عندما كتبت بسمة بوسيل تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع “إنستغرام” جاءت كالتالي: “ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير”، الأمر الذي جعل البعض يرجح أن الكلام موجه لزوجها.

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