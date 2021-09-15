البيضاء تحتضن الدورة الرابعة عشر للمهرجان الوطني للزجل

2021-09-15 / 10:53 مساءً
0
هبة بريس _ البيضاء

ستشهد مدينة الدارالبيضاء في الفترة الممتدة ما بين 28 و 30 شتنبر 2021، تنظيم الدورة الرابعة عشر من المهرجان الوطني للزجل، والذي تنظمه وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة – قطاع الثقافة – تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار ” الزجل رافد من روافد الذاكرة و الهوية الوطنية”، وذلك بعد توقف السنة الماضية بسبب جائحة كوفيد19.

وقال بلاغ صحفي صادو عن الجهة المنظمة، ”إن نسخة هذه السنة من المهرجان ستنظم عن بعد، نظراً لإكراهات الجائحة التي لازالت قائمة، كما أن الحرص على تنظيم هذه الدورة يأتي تماشيا مع إستراتيجية الوزارة الرامية إلى النهوض بالشأن الثقافي الوطني من خلال دعم كل الإبداعات الثقافية والفنية، وحتى لا يتم مصادرة حقنا في التعبير وممارسة أنشطتنا الثقافية

ويتضمن برنامج الدورة الذي سيمتد لثلاثة أيام، تدخلات ثلة من الزجالين (34 زجالا )، يعرض كل منهم قصيدتين زجليتين وفق البرمجة الزمنية المقترحة، كما سيتم تكريم إسمين بارزين، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي˛ أعطيا الكثير لهذا النمط الثقافي هما الزجالة ” آسية واردة “، والزجال ” أحمد بلبالي”، من طرف المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات.

وقالت المديرة الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، في كلمة لها بالمناسبة، ” إن هذه الدورة تأتي بعد إلغاء دورة 2020 للأسباب التي يعرفها الجميع، وسيتم فتح نافذة على الصفحة الرسمية للمديرية لقطاع الثقافة، لإتاحة الفرصة لثلة من مبدعي القصيدة الزجلية للتعبير بالكلمة الاصيلة الصادقة عما يكنونه من حب وعشق لهذا الوطن، الذي نعتز ونفتخر به كمغاربة، وذلك بعد أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس اعز الله آمره فأنعم برعايته السامية على هذا المهرجان الذي اخترنا له كشعار ” الزجل رافد من روافد الذاكرة والهوية الوطنية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الفنان سيف نبيل يعلق على خبر اعتقاله

الفنان سيف نبيل يعلق على خبر اعتقاله

2021-09-15 / 4:14 مساءً
Photo of في ذكرى ميلادها.. شهرزاد عكرود لشقيقتها :”ماكنلقاش الكلمات للي كتوصف ختي سناء”

في ذكرى ميلادها.. شهرزاد عكرود لشقيقتها :”ماكنلقاش الكلمات للي…

2021-09-15 / 1:00 مساءً
Photo of علامة “الهيب هوب” المغربية New District تقدم أول فنّان لها Hassa1

علامة “الهيب هوب” المغربية New District تقدم أول فنّان…

2021-09-15 / 11:54 صباحًا
Photo of العشابي ينفي خبر مرض الفنان مصطفى الداسوكين

العشابي ينفي خبر مرض الفنان مصطفى الداسوكين

2021-09-14 / 5:44 مساءً
Photo of زهير البهاوي يقرر طرح جديده الغنائي في هذا التاريخ

زهير البهاوي يقرر طرح جديده الغنائي في هذا التاريخ

2021-09-14 / 4:00 مساءً
Photo of كورونا تؤجل مهرجان مراكش الدولي للسنة الثانية على التوالي

كورونا تؤجل مهرجان مراكش الدولي للسنة الثانية على التوالي

2021-09-14 / 1:29 مساءً
Photo of باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو الطبيب والراديو والسكانير”

باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو…

2021-09-14 / 11:48 صباحًا
Photo of خبر انفصال بسمة بوسيل و تامر حسني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

خبر انفصال بسمة بوسيل و تامر حسني يتصدر مواقع…

2021-09-13 / 5:09 مساءً
Photo of في عيد ميلاد ابنتها.. لطيفة رأفت:”أتمنى من الله أن يطيل في عمري لكي أراك في اعلى المراتب”

في عيد ميلاد ابنتها.. لطيفة رأفت:”أتمنى من الله أن…

2021-09-13 / 12:35 مساءً
Photo of في ذكرى ميلاد طليقها.. أصالة تعلن رسميا عن زواجها من فائق حسن

في ذكرى ميلاد طليقها.. أصالة تعلن رسميا عن زواجها…

2021-09-13 / 9:34 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق