تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد النهضة

2021-09-15 / 9:44 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.

وكتب على تويتر: “عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية”.

وأضاف: “لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

2021-09-15 / 11:06 مساءً
Photo of رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في…

2021-09-15 / 9:59 مساءً
Photo of بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

2021-09-15 / 9:23 مساءً
Photo of ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

2021-09-15 / 8:57 مساءً
Photo of إسبانيا.. استئناف المفاوضات حول التسوية في كتالونيا

إسبانيا.. استئناف المفاوضات حول التسوية في كتالونيا

2021-09-15 / 6:24 مساءً
Photo of بعد توليه منصب وزير للإعلام .. جورج قرداحي:”مسيرتي الإعلامية لم تنته”

بعد توليه منصب وزير للإعلام .. جورج قرداحي:”مسيرتي الإعلامية…

2021-09-15 / 5:49 مساءً
Photo of مع تصاعد الإصابات بكورونا.. الصين تفرض عمليات إغلاق محلية

مع تصاعد الإصابات بكورونا.. الصين تفرض عمليات إغلاق محلية

2021-09-15 / 11:51 صباحًا
Photo of “شرعنا في الحفر منذ ديسمبر الماضي”.. أحد الأسرى الفارين يكشف عملية الهروب الهوليوودي

“شرعنا في الحفر منذ ديسمبر الماضي”.. أحد الأسرى الفارين…

2021-09-15 / 11:08 صباحًا
Photo of ضمنها المغرب.. بلينكن يعقد اجتماعا مع الدول الموقعة على “الاتفاق الإبراهيمي”

ضمنها المغرب.. بلينكن يعقد اجتماعا مع الدول الموقعة على…

2021-09-15 / 9:54 صباحًا
Photo of ألمانيا.. اعتقال شخص بتهمة توريد معدات لإيران تستخدمها في برامجها النووية

ألمانيا.. اعتقال شخص بتهمة توريد معدات لإيران تستخدمها في…

2021-09-14 / 11:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق