ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

هبة بريس _ وكالات

من المنتظر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه يوم الخميس، لبحث التطورات في أفغانستان وإيران وليبيا وأوكرانيا وبيلاروس.

كما سيتم التطرق للتحديات الأوروبية الرئيسية المتعلقة بالمسائل الدفاعية واللجوء والهجرة والمناخ والتحول الرقمي.

كما ستكون مسألة التحضير لأهم المحطات الأوروبية المقبلة بما في ذلك القمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية في ليوبليانا بسلوفينيا في 6 أكتوبر، ورئاسة فرنسا المستقبلية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وسيبدأ اللقاء عند الساعة الـ5 مساء بتوقيت غرينتش الساعة السابعة بتوقيت فرنسا

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