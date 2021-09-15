أخنوش يستقبل “منسق اليسار”.. والأخير “الوضع الاجتماعي مقلق”

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاربعاء، عبد السلام العزيز، منسق تحالف فيدرالية اليسار، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد عبد السلام العزيز، على أن الممارسة الدستورية كانت ضعيفة في الحكومتين السابقتين، معربا عن أمله في أن يمارس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اختصاصاته للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.

وأضاف العزيز، أنه ناقش ورئيس الحكومة، عددا من القضايا وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحريات العامة واعتقالات الصحفيين أصوات الرأي، مشددا على أن الوضع الاجتماعي مقلق، ومعربا عن أمله في أن تحل الحكومة الجديدة هذه الاشكالات .

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