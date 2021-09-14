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السجون ترد على إدعاءات بخصوص “وضعية سجناء إسبان” بتطوان

2021-09-14 / 3:53 مساءً
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هبة بريس

فندت إدارة السجن المحلي تطوان- 2، “المزاعم والأكاذيب” المنشورة بإحدى الصحف الإسبانية بخصوص “الوضعية المزرية للسجناء الإسبان” بهذه المؤسسة، و”عدم إطلاق سراح مجموعة منهم رغم انقضاء مدة عقوبتهم”، و”سوء التغذية التي تقدم لهم وعدم توفرهم على سرير”.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء،” أن السجناء الإسبان بالمؤسسة يستفيدون من نفس الحقوق التي يستفيد منها بقية نزلاء المؤسسة، حيث يتوفرون جميعا على أسرة خاصة بهم وأغطية كافية توفرها إدارة المؤسسة إضافة إلى الأغطية التي يجلبها لهم ممثلو البعثة الدبلوماسية لبلدهم.

وأضاف البيان أن السجناء الإسبان يستفيدون أيضا من وجبات غذائية متكاملة من حيث السعرات الحرارية المطلوبة ومن حيث الجودة تعدها شركة متخصصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن “استمرار اعتقال سجناء من جنسية إسبانية بالمؤسسة رغم انقضاء مدة عقوبتهم”، هو “ادعاء لا أساس له من الصحة”، مؤكدا أن إدارة المؤسسة حريصة على تطبيق القانون في ما يتعلق بحماية شرعية الاعتقال، إذ تطلق سراح كل من انتهت مدة محكوميتهم في تنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وفي ما يتعلق بحرمان السجناء الإسبان من الاستفادة من الزيارة العائلية، أكدت إدارة المؤسسة السجنية أن الأمر يرتبط بقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمنع الزيارات العائلية في علاقة بالحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، علما أن السجناء كانوا يستفيدون من هذه الزيارة سابقا قبل أن تتوقف بتاريخ 19 يوليوز 2021 نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، على أن تتم إعادتها بعد تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

من جهة أخرى، أكد البيان أن السجناء الإسبان بالمؤسسة يستفيدون من إدخال الملابس والأغطية ومواد النظافة الشخصية عن طريق ممثلي البعثة الدبلوماسية لبلادهم، حيث كانت آخر زيارتين لهؤلاء الممثلين يومي 03 و13 شتنبر الجاري، كما أنهم يستفيدون من الاتصالات الهاتفية شأنهم في ذلك شأن جميع السجناء.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية إلى أنه، وارتباطا بالوضعية الوبائية داخل السجن المحلي تطوان- 2، فإنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا بين صفوف السجناء الإسبان بالمؤسسة، علما أنه قد تم تلقيح 19 سجينا بشكل كامل من أصل 23 سجينا إسبانيا وذلك في إطار حملة التلقيح المنظمة لفائدة النزلاء، في حين امتنع 3 سجناء عن تلقي اللقاح لأسباب صحية وتمت برمجة تلقيح سجين آخر حديث الالتحاق بالمؤسسة.

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