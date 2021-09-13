المجلس الأعلى للحسابات يدعو المرشحين لتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية

2021-09-13 / 9:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب المجلس الاعلى للحسابات، وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية الأخيرة، إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، وإيداعها لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021.

وحسب بلاغ للمجلس، فالدعوة تأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأفاد البلاغ أن المجلس وضع رهن إشارة وكلاء لوائح الترشيح والمرشحين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، مشيرا إلى أن مراحل إيداع حساباتهم تبدأ بالتسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية “https://elections.courdescomptes.ma”.
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