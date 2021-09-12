سائق مغربي ناجي :المسلحون الذين هاجمونا بمالي سحناتهم بيضاء
هبة بريس - الرباط
قال سائق مغربي ناجي من الواقعة الارهابية التي أسفرت عن مقتل سائقين مغربيين وجرح آخرين بدولة مالي ، أن المسلحين الذين هاجموا الشاحنات ، بشرتهم بيضاء .
وأضاف السائق الناجي من العملية الارهابية ، في فيديو منشور على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، أن الملسحين الذين كانوا يرتدون لباس واق من الرصاص وأقنعة عسكرية بدت سحناتهم بيضاء وهو مايوحي بتدبير العملية الارهابية من طرف جهات خارجية لها أيادي داخل دولة مالي .
ويشكل حادث اعتراض طريق شاحنات تجارية مغربية في مالي و اغتيال سائقيها تطور خطير يتطلب تدخل منظمة التجارة العالمية و الاتحاد الافريقي و هدفه ضرب المصالح الإقتصادية للمغرب و تعطيل صادراته لعموم إفريقيا.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1