سائق مغربي ناجي :المسلحون الذين هاجمونا بمالي سحناتهم بيضاء

2021-09-12 / 6:33 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال سائق مغربي ناجي من الواقعة الارهابية التي أسفرت عن مقتل سائقين مغربيين وجرح آخرين بدولة مالي ، أن المسلحين الذين هاجموا الشاحنات ، بشرتهم بيضاء .

وأضاف السائق الناجي من العملية الارهابية ، في فيديو منشور على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، أن الملسحين الذين كانوا يرتدون لباس واق من الرصاص وأقنعة عسكرية بدت سحناتهم بيضاء وهو مايوحي بتدبير العملية الارهابية من طرف جهات خارجية لها أيادي داخل دولة مالي .

ويشكل حادث اعتراض طريق شاحنات تجارية مغربية في مالي و اغتيال سائقيها تطور خطير يتطلب تدخل منظمة التجارة العالمية و الاتحاد الافريقي و هدفه ضرب المصالح الإقتصادية للمغرب و تعطيل صادراته لعموم إفريقيا.

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