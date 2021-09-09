عاجل .. استقالة جماعية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
هبة بريس - الرباط
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني، استقالتها.
القرار، أعلن عنه سليمان العمراني، خلال الندوة الصحفية المنعقدة قبل قليل بمقر الحزب بالرباط.
وأكد العمراني أن القرار الاستقالة يأتي في سياق تحمل الأمانة العامة مسؤوليتها عن نتائج الانتخابات، داعيا الى عقد مؤتمر وطني استثنائي في القريب العاجل.
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13 تعليقات
المحاسبة اولا
هذا الامر ليس بغريب هكذا هي الحياة شي طالع وشي نازل ويبقى الوطن لأبنائه اتمنى من الجدد أن تأخذ العبرة من هذا اليوم الكل في هذا الوطن ينتظر التغيير ومن يستهين بالوطن فالينتظر السقوط .
المحاسبة قبل كل شيء ليس دخول الحمام مثل خروجه ثم حل غلحزب بعد ذلك بل حل كل الاحزاب التي لم خرجت خاوية الوفاض حتى لا يبقى في الساحة السياسية الا من تتوفر فيهم شروط الحزب على ارضية الواقع وليس على الوثائق والاوراق الغالب فيها مزورة
ههههههه من الحكمة ان يستقيل الحزب بكامله من الحياة السياسية في المغرب لا ن حزب العدالة والتنمية اصبح منبوذا ويكرهه الشعب المغربي قاطبة فرغم ترميماتكم له لن يتغير الامر اطلاقا والله وسيستمر الوضع على مدى قرون …..
هده الأمور كما شهدتها امم من غره زمن ساته ازمان
بعد الهزيمة المدوية، خرجت مجموعة من القيادات وخصوصا السيد بن كيران والسيدة أمينة ماء العينين تحمل المسؤولية للسيد سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب متناسبة أنها هي السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة غير المنتظرة نظرا للسلوكات التي قامت بها والتي تناقض مبادئ وأعراف الحزب الإسلامي. بالإضافة إلى الاهتمام بالمصلحة الضيقة للحزب على المصلحة العليا للوطن والمتمثلة في موقفهم من تجديد العلاقة المغربية الإسرائيلية في هذه المصرفية الدقيقة بسبب تكالب مجموعة من الدول على بلدنا الحبيب. وقد أعطاهم الشعب المغربي درسا لن ينسوه أبدا. تحية لكل المغاربة الأحرار.
يجب عدم السماح لهم بالخروج من النافذة ان النحس العثماني الملقب ببن عرفة وعصابة الاستوزار الذين باعوا الحزب بابخس الاثمان وفرقوا دمه بينهم ورموه عظاما لتنهشه الضباع بعد ان عافته السباع يجب فضحهم ومحاسبتهم على رؤوس الاشهاد ليكونا عبرة لمن يعتبر.
من125نائبا برلمانيا الى12شبحا انه الاندحار. انه الانتحار انها الشوهة العالمية سيخلدها التاريخ وستبقى وصمة عار لبن عرفة والانقلابيين.” وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”
كان عليكم ديروها زمان
لوكان استقلو قبل الهزيمة من الاحسن وينقدون صورة ااحزب
من جد وجد ومن زرع حصد
انكم لم تستحملوا الهزيمة ولهذا قررتم ان تستقولوا وهذا القرار كان عليكم منذ البداية وليس عند سقوطكم وهويمتكم الساحقة وقبل استقالتكم المحاسبة اولا (ليس دخول الباب كخرجها )
لم تستحملوا الهزيمة إنها الضربة القاضية لكم وهذا ما أدى بكم الى تقديم استقالتكم ولكن المحاسبة اولا لابد منها ولس دخول الباب كخروجه.ونتمنى للسيد الرئيس الجديد اخنوش مسيرة موفقة بإذن الله من أجل الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من قبل
إن الأمر كان واضحا منذ بداية الانتخابات أنهم سينهزمون لأن السيد العثماني اكرهنا في قراراته الليلية ولكن اليوم كأننا ولدنا من جديد فهنيئا لهم.