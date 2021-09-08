نتائج أولية.. الاستقلالي نور الدين مضيان يقترب من حسم مقعد البرلمان بالحسيمة

هبة بريس _ الرباط

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد اقترب نور الدين مضيان مرشح حزب الاستقلال بدائرة الحسيمة من حسم المقعد البرلماني لفائدته بعد تقدمه في مجموع الأصوات المحصاة بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات المعبر عنها.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة.

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