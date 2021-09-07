زوجة أنس الباز تخوض تجربة التمثيل من خلال “سلمات أبو البنات”

2021-09-07 / 1:04 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت سارة فلورنسا، زوجة الفنان أنس الباز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن خوضها تجربة التمثيل من خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”.

و نشرت فلورنسا مقطع فيديو يوثق مرورها في المسلسل الذي يحظى بمتابعة واسعة، مرفوقا بالتعليق التالي:” كنت جد مستمتعة بالمشاركة في هذا الجزء، شكرا هشام الجباري و أنس الباز “.

و تابعت تدوينتها قائلة :”ما رأيكم في تجربتي الصغيرة الأولى؟ في الحقيقة والله انا ماشي مسمومة، ياك؟”.

و في سياق متصل، أعرب العديد من متابعيها عن إعجابهم بأدائها و تقمصها للدور، متنبئين لها بمستقبل زاهر في مجال التمثيل.

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