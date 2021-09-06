أصحاب الحمامات للعثماني: “كورونا غير عندنا أما تجمعاتكم معقمة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الانتقادات التي لا حصر لها لسعد الدين العثماني و حكومته بسبب القرارات المتناقضة و الارتجالية التي طبعت اتخاذها خاصة تلك المتعلقة بتدابير كورونا.

و من بين هاته القرارات نذكر إغلاق الحمامات و القاعات الرياضية، و ذلك بسبب ما اعتبرته حكومة العثماني بالحرص على تفادي انتشار الوباء بالتجمعات.

هاته التجمعات كان العثماني من بين المشاركين فيها خلال الحملات الانتخابية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عديدة لقاءات و تجمعات عقدها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية مع مواطنين دون احترام التوصيات المتعلقة بالتدابير الصحية.

هذا الأمر دفع عددا من أصحاب الحمامات المغلقة للتعليق بسخرية على تجمعات الأمين العام لحزب المصباح بالقول: “وا سي العثماني، راه بصح تجمعات ماشي بحال تجمعات، الحمامات فيهم كورونا و تجمعاتكم الانتخابية لا، ياكما عقمتو تجمعاتكم، الله ياخد الحق فلي قطع لينا رزقنا و جوعنا”.

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