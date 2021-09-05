رصد تفشي فيروس فتاك في جنوب الهند

2021-09-05 / 4:56 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، بتسجيل السلطات الصحية تفشيا لفيروس “نيباه” الخطير، الذي قد تبلغ نسبة فتكه 75%، في ولاية كيرالا

وأوضحت قناة “NDTV” استنادا إلى مصادر في السلطات المحلية أن طفلا في 12 عاما من عمره توفي الأحد جراء إصابته بالفيروس، بينما تم رصد أعراض المرض لدى شخصين آخرين.

وأضافت القناة أن الحكومة الهندية أرسلت بشكل عاجل إلى كيرالا فريقا للخبراء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمساعدة الأطباء المحليين.

وأكد الخبراء، حسب التقرير، ضرورة تسجيل كل الأشخاص الذين تخالطوا مع المرضى ووضعهم في الحجر الصحي بصورة عاجلة.

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