عملية تلقيح الفئة 12-17 سنة تمر في أجواء عادية بالخميسات

هبة بريس

أكدت المندوبية الإقليمية للصحة بالخميسات أن عملية تلقيح الفئة العمرية 12-17 سنة باللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) بالإقليم تمر في أجواء عادية.

وشددت المندوبية في بلاغ أن هذه العملية تعرف انخراطا واسعا من طرف هذه الفئة المستهدفة وكذا أولياء أمورهم على مستوى إقليم الخميسات، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.

وبالمناسبة، نفت المندوبية الإقليمية للصحة نفيا قاطعا ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19 بالإقليم، معتبرة أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة.

ودعا البلاغ ، في هذا الصدد ، إلى عدم الانسياق وراء هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، مفيدا بأنه يحتفظ بحق المندوبية في المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته

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