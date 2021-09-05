المغرب.. سرعة الانتعاش الاقتصادي رهينة بعملية التلقيح ضد كوفيد-19
عملية التلقيح ضد كورونا

عملية تلقيح الفئة 12-17 سنة تمر في أجواء عادية بالخميسات

2021-09-05 / 4:03 مساءً
0
هبة بريس

أكدت المندوبية الإقليمية للصحة بالخميسات أن عملية تلقيح الفئة العمرية 12-17 سنة باللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) بالإقليم تمر في أجواء عادية.

وشددت المندوبية في بلاغ أن هذه العملية تعرف انخراطا واسعا من طرف هذه الفئة المستهدفة وكذا أولياء أمورهم على مستوى إقليم الخميسات، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.

وبالمناسبة، نفت المندوبية الإقليمية للصحة نفيا قاطعا ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19 بالإقليم، معتبرة أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة.

ودعا البلاغ ، في هذا الصدد ، إلى عدم الانسياق وراء هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، مفيدا بأنه يحتفظ بحق المندوبية في المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 3043 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 3043 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-09-05 / 4:43 مساءً
Photo of الدارالبيضاء: توقيف سائق ظهر في فيديو يحمل شخصا فوق غطاء محرك سيارته

الدارالبيضاء: توقيف سائق ظهر في فيديو يحمل شخصا فوق…

2021-09-05 / 3:30 مساءً
Photo of انتخابات 2021.. النموذج التنموي الجديد، مصدر إلهام للأحزاب السياسية

انتخابات 2021.. النموذج التنموي الجديد، مصدر إلهام للأحزاب السياسية

2021-09-05 / 12:55 مساءً
Photo of ” الصحة ” تخرج عن صمتها حيال وفاة تلميذ بالخميسات بعد تلقيه جرعة أولى من ” لقاح “ كورونا

” الصحة ” تخرج عن صمتها حيال وفاة تلميذ…

2021-09-05 / 12:30 مساءً
Photo of بحثا عن مصالحهم الشخصية ..الحموتي يقاضي نازحين من البام بالحسيمة

بحثا عن مصالحهم الشخصية ..الحموتي يقاضي نازحين من البام…

2021-09-05 / 12:19 مساءً
Photo of قادة البيجيدي يستعينون ب”الكاردكورات” للتواصل مع المواطنين في الانتخابات

قادة البيجيدي يستعينون ب”الكاردكورات” للتواصل مع المواطنين في الانتخابات

2021-09-05 / 12:00 مساءً
Photo of القنيطرة.. إحباط محاولة لتهريب ما يفوق طن من مخدر الشيرا

القنيطرة.. إحباط محاولة لتهريب ما يفوق طن من مخدر…

2021-09-05 / 10:17 صباحًا
Photo of حركة تدعو لمعاقبة مستعملي المال في الانتخابات

حركة تدعو لمعاقبة مستعملي المال في الانتخابات

2021-09-05 / 9:15 صباحًا
Photo of طقس الاثنين : اجواء حارة بكل ربوع المملكة

طقس الاثنين : اجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-09-05 / 8:38 صباحًا
Photo of رصاصة في الفخذ.. تفاصيل اطلاق النار على مروج مخدرات بطنجة

رصاصة في الفخذ.. تفاصيل اطلاق النار على مروج مخدرات…

2021-09-04 / 8:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق