مقتل 13 عنصرا من الشرطة العراقية بهجوم لداعش

2021-09-05 / 10:31 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

قتل 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفذه تنظيم داعش ليل السبت – الأحد، وفق ما أفاد ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي.

بدأ الهجوم قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني. ويعد من أكثر الهجمات دموية التي تعرضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هزم رسميا في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية

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