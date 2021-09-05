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طقس الاثنين : اجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-09-05 / 8:38 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، وسوس، وجنوب-شرق البلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية وغير مستقرة نوعا بعد الزوال ما فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة قرب سواحل المحيط الأطلسي وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية شرقية بالبوغاز ومعتدلة شمالية بالجنوب وجنوبية غربية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وضعيفة الى معتدلة شمالية الى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الاقاليم الصحراوية، ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 الى 22 درجة بالسهول المحيطية وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي جهات المملكة .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و 43 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، داخل سوس، الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وما بين 30 الى 37 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، ما بين 25 و 32 درجة بكل من المرتفعات، السواحل المحيط الأطلسي الجنوبي والواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 31 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية للبلاد .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا الى قليل الهيجان ليصبح قليل الهيجان الى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين العرائش والداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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