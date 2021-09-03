الجزائر.. ائتلاف يندد ب”تجريم” متظاهري الحراك
الصورة تعبيرية

النظام الجزائري يريد “صفر معارضة

2021-09-03 / 9:05 مساءً
1
هبة بريس

عبرت صحيفة “لوماتان دالجيري” الجزائري عن الأسف لكون الهدف السياسي الوحيد الذي يبدو أنه يحقق توافقا بين مختلف القادة الجزائريين، هو أن لا توجد هناك أي معارضة حقيقية وغير فاسدة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه “إذا كان هناك هدف سياسي يبدو أنه يحظى بالتوافق بين مختلف القادة، عقب الانقلابات المتعددة التي شهدتها الجزائر، فهو أن لا توجد أي معارضة حقيقية وغير فاسدة في البلاد”.

واعتبرت الصحيفة في مقال بعنوان “تبون يريد صفر معارضة!”، أنه إذا كانت هناك حقيقة واحدة لا يمكن إخفاؤها حتى على الأكثر تحفظا، فهي أن مثل هذا الهدف ما كان ليتحقق دون مساعدة طبقة سياسية مصنوعة على المقاس ونخبة خاضعة بقدر ما هي منصاعة.

وقال كاتب المقال إنه عندما يموت الشعب بالحرق حيا في منطقة القبايل أو اختناقا بسبب نقص الأوكسجين في مستشفيات البلاد، فإن “سياساتنا ونخبنا لا تحصي عدد القتلى والأسر المكلومة، ولا تبحث عن الحقيقة، بل تعتمد على السلطة لتحديد أين يتعين توجيه أصابع الاتهام وأي جهة يجب التستر عنها”.

واعتبر أن هذه السلطة، وعلى مدى الأزمات والمآسي التي هزت البلاد وخاصة منذ العشرية السوداء وحتى الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة القبايل، عرفت كيف تهيئ” كما هائلا من المبررات مع ضمان إشراك كبير لحلفائها من السياسيين والمثقفين والإعلاميين الموجودين بوفرة لحملنا على استساغتها”.

وأشار إلى أنه “المعارضة الحقيقية باتت تقبع في السجون. أما المعارضة الأخرى، التي تنعم بالحرية لتأييد السلطة، فهي ليست معارضة وإنما مجرد خيال”.

وأوضحت الصحيفة أن هدف “صفر معارضة” تحقق أكثر من أي وقت مضى من قبل المتحكمين الحقيقيين في مقاليد السلطة، مسجلة أن هذا الهدف قد تم تحقيقه لأن الطبقة السياسية والنخب منشغلة فقط بلعبة موازين القوى بين تيارات السلطة.

وتابعت قائلة إنه لا يمكن للطبقة السياسية “أن تكرس لنفسها خطا سياسيا مستقلا وغير فاسد، وفكرا حرا ونزيها، لأن أساس قناعاتها هو الولاء والتواطؤ والتنازلات”.

وخلص كاتب المقال إلى القول “بات جليا أن لا أحد يقف بشكل واضح لا لبس معارضا لهذه الديكتاتورية التي فتحت الباب للتطرف واللصوصية واستشراء الفساد

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو

الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب…

2021-09-03 / 11:42 مساءً
Photo of تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف آثار الحرائق

تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف…

2021-09-03 / 11:24 مساءً
Photo of هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان السكن تليكسبريس

هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان…

2021-09-03 / 10:34 مساءً
Photo of السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء

السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم…

2021-09-03 / 10:01 مساءً
Photo of بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

2021-09-03 / 9:38 مساءً
Photo of بينها المغرب.. رئيس إسرائيل يحث على مقاطعة مؤتمر “ديربان” بجنوب افريقيا

بينها المغرب.. رئيس إسرائيل يحث على مقاطعة مؤتمر “ديربان”…

2021-09-03 / 7:56 مساءً
Photo of سبتة : توظيف أستاذة لتعليم 1000 قاصر مغربي

سبتة : توظيف أستاذة لتعليم 1000 قاصر مغربي

2021-09-03 / 6:49 مساءً
Photo of نقابيون يطالبون آيت طالب بمؤازرة التقنية ضحية محاولة الاختطاف

نقابيون يطالبون آيت طالب بمؤازرة التقنية ضحية محاولة الاختطاف

2021-09-03 / 6:33 مساءً
Photo of تقرير جديد يكشف تفاصيل عن دخول غالي إلى إسبانيا

تقرير جديد يكشف تفاصيل عن دخول غالي إلى إسبانيا

2021-09-03 / 6:17 مساءً
Photo of العلام : الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل القضاء الإداري

العلام : الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل…

2021-09-03 / 6:01 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق