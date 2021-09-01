تسجيل هزة أرضية بقوة 4,2 درجة بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,2 درجة على سلم “ريشتر”، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الواحدة زوالا و51 دقيقة و59 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.451 درجة شمالا، وخط الطول 3.600 درجة غربا.

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