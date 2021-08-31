سياسي إسرائيلي: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل”
هبة بريس
هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، بسبب التصريحات الأخيرة للمسؤولين الجزائر ضد المغرب، وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.
وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل.. وإسرائيل لا تمزح”.
وأضاف: “أقول لمرتزقة تبون الذين يهاجمونني منذ الصباح: المغرب خط أحمر!”.
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33 تعليقات
المغرب علاقاته واضحة بعكس النضام الجزائري المطبع تحت الطاولة.مع إحترامي للشعب الجزائري الشقيق
هل المغرب مستعمرة اسرائلية لعبة فرق تسد
نعتز بهذا الموقف ألإسرائيلي – الأصدقاء الحقيقيون يظهرون عند الشدائد. موقف شجاع يبين الناس الشجعان دوي قيمة عالية شكرا لكم من اعماق قلبي.
– الأصدقاء الحقيقيون يظهرون عند الشدائد. موقف شجاع يبين الناس الشجعان دوي قيمة عالية نعتز بموقفكم ألإسرائيلي شكرا لكم من اعماق قلبي.
المغرب خط أحمر
ד”ר מאיר מסרי | د. مئير مصري
@MeirMasri
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28 min
الجزائر كلمة عبرية في الأصل (جزرا – גזרה) ومعناها: القطاع. بنيت فيها أول قاعدة عسكرية إسرائيلية (خارج حدود إسرائيل) في التاريخ على يد الملك عمري، مابين عام 884ق.م و873 ق.م، بهدف صد الحملات الإغريقية. وسوف نعود إليها يوماً لنتقاسم المعادن والنفط مع القبائل. الجزائر لا تجرا على الرد
المغرب له رب و جيش يحميه
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– الأصدقاء الحقيقيون يظهرون عند الشدائد. نعتز بهذا الموقف ألإسرائيلي.موقف شجاع يبين الناس الشجعان دوي قيمة عالية شكرا لكم من اعماق قلبي
– الأصدقاء الحقيقيون يظهرون عند الشدائد.
نعتز بهذا الموقف ألإسرائيلي.
موقف شجاع يبين الناس الشجعان دوي قيمة عالية شكرا لكم من اعماق قلبي
الجزائريون بصفة عامة حكومة وشعبا لا يستحيون ويتنكرون للجميل ولكنهم يخافون، فهذا هو جوابهم تكسير الانف لإحناء رؤوسهم. لقد بالفول كثيرا في الإعتداء على المغرب وهو يراعي الجوار والعلاقة الدينية والعروبة. لقد ظهر من يسحقكم إذا هلم أجيبوا هذا الاسرائيلي وأرونا ما هي قدرتكم وقوتكم. أفواهكم النثنة أوسع من أفواه الكلاب التي تنبح ليل نهار بدون انقطاع. ها هي إسرائيل التي كنتم تتعنترون وتقولون لو كانت الجزائر محادية لفلسطين لحررتها وقضت على إسرائيل. ها هي قريبة منكم وهي من تطلبكم وتحذركم. وتقولون أنكم قوة إقليمية شمروا عن سواعدكم الكسلانة. أينك يا شين الريحة ويا تبون ويا كابرانات فرنسا اللقطاء أحفاد عسكر فرنسا. الله ينعل اللي ما يحشم. تخافون ولا تستحيون أيها القذرة أيها الشعب المتخلف. يضحك عليكم حكامكم العسكر الجبناء. ولكنهم وأنتم معهم مصيركم الهاوية واقتربت نهايتكم.
نحن المغاربة لنا علاقات وصداقات مثينة مع مواطنينا الاسرائليين من اصل مغربي و لا ننسى فضلهم رغم اختلاف العقيدة
والسؤوال المطروح هل تتجرا اقوى منظومة عسكرية وصحية في افريقيا(الجزاءر) ان تعلن الحرب او تهاجم اسرائيل؟ طبعا لا- فالنظام العسكري الحاكم في الخزائر منذ الاستقلال “قوة عظمى” فقط على جيرانها
وهل اصبح المغرب محمية اسرائيلية؟ وهل اعجبتم بتعليق هذا المجر؟