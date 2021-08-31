سياسي إسرائيلي: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل”

هبة بريس

هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، بسبب التصريحات الأخيرة للمسؤولين الجزائر ضد المغرب، وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل.. وإسرائيل لا تمزح”.

وأضاف: “أقول لمرتزقة تبون الذين يهاجمونني منذ الصباح: المغرب خط أحمر!”.

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