طالبان: هجمات تنظيم “الدولة” ستتوقف مع رحيل القوات الأمريكية

هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم حركة طالبان، إن الهجمات التي ينفذها تنظيم “الدولة”في أفغانستان يفترض أن تتوقف مع رحيل القوات الأمريكية من البلد، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستقمع التنظيم.

وتبنى تنظيم “الدولة”ولاية خراسان الذي ينفذ منذ عدة سنوات هجمات دامية في أفغانستان وباكستان، الهجوم الذي استهدف الخميس مطار كابول حيث يحتشد آلاف الأشخاص على أمل الرحيل من البلد بعدما سيطرت عليه حركة طالبان في 15 غشت.

وأوقع الهجوم أكثر من مئة قتيل بينهم 13 عسكريا أمريكيا، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 غشت لسحب آخر الجنود الأمريكيين من البلد بعد حرب استمرت عشرين عاما.

كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول الإثنين.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0