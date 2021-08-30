حجز كمية مهمة من الحلي الذهبية المهربة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، مؤخرا، من حجز حكمية مهمة من الحلي الذهبية المهربة.

وأفاد مصدر جمركي، اليوم الاثنين ، أن عناصر الجمارك المكلفة بمراقبة المسافرين بمنطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط عثرت على 975 غراما من مختلف الحلي الذهبية مدسوسة وسط أمتعة مغربي مقيم بالخارج كان بصدد الدخول إلى التراب الوطني، مبرزا أن خبرة تقنية حددت القيمة المالية للمحجوزات في حوالي 500 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان ينوي تهريب هذه الكمية من الحلي الذهبية دون تصريح قبلي ودون القيام بالإجراءات الجمركية الاعتيادية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى المعني بالأمر، المقيم بإيطاليا، وتحرير محضر في النازلة وحجز الحلي الذهبية المهربة، موضحا أنه تمت إحالة الظنين، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية.

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