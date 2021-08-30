قراءة موجزة في الترشيحات النسائية المودعة برسم انتخابات 8 شتنبر

حفيظ يونسي أستاذ بكلية الحقوق بسطات

تشكل اللحظة الانتخابية لسنة 2021 مدخلا مهما لتعزيز تمثيلية النساء من داخل مراكز القرار لا سيما وان الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة ستعرف تنافسا على مستوى المجالس الترابية وكذا مجلس النواب في آن واحد، في إلى جانب هذا ساهمت التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية في تشجيع الفئة النسائية في الانخراط في الحياة السياسية ويمكن اعتبار إيداع الترشيحات مدخل لهذه المشاركة.

وفي السياق نفسه قدمت وزارة الداخلية وفق بلاغ لها أرقام وإحصائيات أولية تضمنت نسبة الترشيحات عموما وكذا حضور النساء في هذه العملية، والتي يمكن توزيعها كالآتي:

على مستوى عضوية مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات

بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألف و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألف و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و23ألف و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.

على مستوى عضوية مجلس النواب

وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فحسب ذات البلاغ فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية كما يلاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة

هذا الحضور المتميز للنساء على مستوى الانتخابات التشريعية مرده تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

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